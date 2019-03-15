Жильцы одного из домов в Чите обнаружили, что их дом рушится посреди ночи

Обеспокоенные жильцы одного из домов в Чите сообщили, что в их подъезде обвалилась кирпичная кладка. В данный момент на месте происшествия работает экспертная группа, угрозы обрушения всего здания нет.

Пресс-служба администрации городского округа "Город Чита" сообщила, что накануне диспетчеру службы краевого центра поступил звонок. Жители дома по улице Труда пожаловались на то, что в одном из подъездов обрушилась внутренняя стена. Представители ГО и ЧС и комитета городского хозяйства выехали на место происшествия, пишет Федералпресс.

Специалисты установили, что в первом подъезде жилого дома произошло частичное обрушение внутренней стены. Площадь обрушения составила 2,5 квадратных метра. Выпавшие кирпичи убрала управляющая компания, обслуживающая данный дом. По результатам обследования, угроза обрушения здания отсутствует. Несмотря на это объявлен режим "Повышенная готовность", всю ночь с 14 на 15 марта дежурила оперативная группа, а в школе № 26 подготовили пункт временного размещения.

На месте происшествия прошло выездное заседание оперативного штаба по ликвидации угрозы ЧС. Все мероприятия проводились под личным руководством руководителя администрации городского округа "Город Чита" Олега Кузнецова. Будет проведен экспертный анализ, по результатам которого экспертная комиссия решит судьбу 4-этажного жилого дома.