Путин на закрытой встрече с российскими бизнесменами рассказал им, "что происходит"

Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с бизнесменами страны.

Она прошла 14 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Известно, что на мероприятии глава государства затронул тему геополитики: в частности, речь зашла о взаимоотношениях РФ с Венесуэлой, Израилем и Японией.

Как сообщил присутствовавший на встрече глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, президент рассказал присутствующим о том, "что происходит". Также известно, что Путин затронул вопрос санкций США и Евросоюза: его интересовали старые и новые ограничения. Кроме этого, обсуждалась тема развития стран Запада и Востока, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее Владимир Путин обратил внимание на необходимость сохранения стабильного уровня инфляции в стране, несмотря на временное повышение ее динамики из-за роста НДС. В феврале этого года инфляция в России разогналась до 5,2%.