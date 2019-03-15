15 Марта 2019
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Путин на закрытой встрече с российскими бизнесменами рассказал им, "что происходит"

Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с бизнесменами страны.
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Она прошла 14 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Известно, что на мероприятии глава государства затронул тему геополитики: в частности, речь зашла о взаимоотношениях РФ с Венесуэлой, Израилем и Японией.

Как сообщил присутствовавший на встрече глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, президент рассказал присутствующим о том, "что происходит". Также известно, что Путин затронул вопрос санкций США и Евросоюза: его интересовали старые и новые ограничения. Кроме этого, обсуждалась тема развития стран Запада и Востока, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее Владимир Путин обратил внимание на необходимость сохранения стабильного уровня инфляции в стране, несмотря на временное повышение ее динамики из-за роста НДС. В феврале этого года инфляция в России разогналась до 5,2%.

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Путин на закрытой встрече с российскими бизнесменами рассказал им, "что происходит"

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Теги: Путин, бизнесмены, встреча



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