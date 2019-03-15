15 Марта 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

В Петербурге "сотрудницы почты" похитили у 91-летней пенсионерки 2,5 миллиона рублей

В Петербурге полиция ищет двух мошенниц, которые похитили у 91-летней местной жительницы 2, 5 миллиона рублей.

Пенсионерка, проживающая на улице Стойкости в Кировском районе, 14 марта обратилась к правоохранителям за помощью.

Как сообщает "Фонтанка", воровки назвались сотрудницами почты,женщина сама отдала все сбережения - она поверила в легенду об обмене старых денег на новые.

Ранее в подмосковном городе Климовске цыгане жестоко избили ветерана и ограбили. Фронтовик скончался в больнице от полученной в результате нападения травмы головы.

Добычей злоумышленников стала крупная сумма денег - около 1 млн руб., ветеранские награды, коллекция марок и денежных купюр.

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В Петербурге "сотрудницы почты" похитили у 91-летней пенсионерки 2,5 миллиона рублей

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Теги: петербург пенсионерки, ограбление



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