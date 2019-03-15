15 Марта 2019
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"Единороссы" назначили главных на Урале по выборам, кадрам и аналитике

На заседании Уральского межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России", которое состоялось 15 марта в Тюмени, определены три заместителя руководителя Уральского МКС, отвечающие за конкретные направления партийной работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР", кадровые вопросы будет курировать член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко. Депутат Государственной думы от Челябинской области Анатолий Литовченко назначен ответственным за экспертно-аналитическую и учебно-методическую работу. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов отвечает за избирательные кампании, которые пройдут в УрФО в текущем году.

Напомним, что в 2019 году на территории УрФО пройдут кампании по выборам губернаторов Челябинской и Курганской областей, довыборы депутата Госдумы и депутата Законодательного собрания в Свердловской области, выборы городских дум в Челябинске, Кургане и Салехарде. Кроме того, во всех регионах федерального округа намечены выборы в органы местного самоуправления.

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"Единороссы" назначили главных на Урале по выборам, кадрам и аналитике

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Теги: Единая Россия, Уральский МКС



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