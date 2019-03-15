15 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Жители Челябинской области пожаловались на некорректные начисления платы за вывоз мусора и невозможность оплатить услугу без комиссии

Жители Челябинской области пожаловались в УФАС на некорректные начисления платы за услугу регоператора по обращению с ТКО и невозможность оплатить услугу без взимания комиссии. Антимонопольный орган проводит опрос граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Жители области не могут оплатить услуги по обращению с ТКО непосредственно регоператору, поэтому им приходится через банковских агентов с комиссией. Ранее уже регоператор по горному кластеру МУП уже получил предупреждения УФАС из-за отсутствия пунктов приема платежей без взимания комиссии.

Кроме того, собственники двух домов южноуральского поселка сообщили в УФАС, что им начислили плату за 12 человек вместо двух фактически прописанных и проживающих.

В связи с этим УФАС проводит опрос и просит жителей сообщить об отсутствии в муниципальном образовании пунктов приема регоператорами платежей за услуги по обращению с ТКО без взимания комиссии и фактах ненадлежащего начисления платы.

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Жители Челябинской области пожаловались на некорректные начисления платы за вывоз мусора и невозможность оплатить услугу без комиссии

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Теги: вывоз мусора, ТКО, УФАС, квитанции, регоператор,



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