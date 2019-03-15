В Тюмени из-под земли забил мощный фонтан воды: без тепла остались пять домов и детский сад

В Тюмени из-за прорыва теплотрассы на ул. Червишевский тракт без горячей воды и отопления остались пять многоквартирных домов, детский сад и административное здание, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной коммунальной аварии стало повреждение теплотрассы. По информации УСТЭК, отключение воды произошло в 11.20. Ремонтно-восстановительные работы будут вестись до 23.59, однако в теплоснабжающей организации не исключают, что устранить последствия аварии удастся быстрее.

Отметим, что пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видеозапись бьющего из-под земли фонтана. Высота струи воды достигала примерно трех этажей.