В департамент экономики и промышленной политики Перми нагрянули сотрудники ФСБ

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми сотрудники краевого управления ФСБ проводит выемку документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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В январе контрольно-аналитический департамент мэрии провел внутреннюю проверку департамента. Сотрудники департамента слишком медленно убирали незаконную рекламу и неэффективно вели претензионно-исковую работу. Работу некоторых из них признали неудовлетворительной.

Заключение проверки ушло в надзорные органы. 15 марта сотрудники управления проводят оперативные мероприятия в департаменте. Мэрия оказывает всю необходимую помощь следствию.