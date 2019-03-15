15 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Подкоп под Авакова: СБУ разоблачила его советника на вымогательстве

Накануне президентских выборов на Украине продолжается противостояние между президентом и МВД. Подконтрольная президенту Петру Порошенко СБУ заявила, что разоблачила на вымогательстве Игоря Коржа - советника главы МВД Арсена Авакова. Его водитель был задержан при получении $30 тыс. от собственников сети киевских ломбардов, которые он вымогал по указанию Коржа за освобождение от уголовной ответственности.
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Корж находится за границей в отпуске. В МВД утверждают, что он не является советником Авакова с сентября 2018 года. На сайте МВД информация о нем отсутствует с конца 2017 года.

Не исключено, что это дело было инициировано для создания негативного образа Авакова, который противодействует избирательной кампании Порошенко. Так, на днях Аваков рассказал, как работает подкуп избирателей штабом Порошенко. Ранее он заявил о разоблачении "сеток Порошенко". В свою очередь, на Авакова заведено дело о несоответствии занимаемой должности. Политологи усматривают в этом ответный ход Порошенко.

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Подкоп под Авакова: СБУ разоблачила его советника на вымогательстве

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Теги: Украина, Арсен Аваков



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