Генетики призвали к мораторию на создание ГМ-детей

Создатели технологий генной модификации призвали к временному запрету использования ГМ-эмбрионов в клинической практике.

В номере журнала Nature авторы письма - 18 крупных ученых, пионеров генетической инженерии и геномики – поясняют, что технологии CRISPR нуждаются в доработке.

По мнению экспертов, метод еще далек от совершенства, связан с огромным числом ошибок и "брака".

Отмечается, что речь идет лишь о моратории сроком примерно на пять лет, сообщает Naked science. За это время ГМ-технологии CRISPR должны быть усовершенствованы и стать достаточно безопасными.

В прошлом году в США забили тревогу в связи с проводящимися в Китае экспериментами по изменению генома человека. По данным СМИ, в одной из клиник в Ханчжоу проводятся эксперименты по лечению онкозаболеваний с использованием генной инженерии.

Отмечалось, что использование такого метода в США запрещено и отработка технологии на людях может позволить Китаю добиться лидерства в области генной инженерии.