"Народ не дремлет": российские сенаторы высмеяли новый закон о "фейковых новостях"

Российские сенаторы высмеяли новый закон о "фейковых новостях", который сами же недавно одобрили. Соответствующее видео появилось в Сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета, которое состоялось в четверг, пошутила про законы о фейках и оскорблении власти в интернете.

"Вчера только приняли "законы Клишаса" - сегодня уже новые мемы. Поругаешь власть - попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть - попадаешь под закон о фейковых новостях", - рассказала она.

Слова Матвиенко вызвали взрыв хохота в зале.

"Народ не дремлет", - смеясь, заключила спикер, перед этим отметив, что "народ талантливейший, умнейший, креативнейший".

Напомним, на этой неделе Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации - так называемых "фейковых новостей". Обсуждение законопроекта вызвало горячие споры на заседании. В итоге за основной закон проголосовали 149 сенаторов, трое выступили против, еще трое воздержались.