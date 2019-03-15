15 Марта 2019
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Общество В бывшем СССР Украина

В Раде назвали реальную численность населения Украины

На Украине постоянно проживают 28-29 млн человек, около 10 млн уехали из страны. Об этом заявил на канале "NewsOne" депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. По его словам, результат получен по методологии, основанной на потреблении хлеба.
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Официальная украинская статистика дает 42 млн, но включает сюда население ДНР и ЛНР. На момент распада СССР на Украине проживали 52 млн.

Как сообщало Накануне.RU, секретарь СНБО страны Александр Турчинов недавно заявил, что депопуляция угрожает самому существованию Украины.

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В Раде назвали реальную численность населения Украины

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Теги: Украина, население



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