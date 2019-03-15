В Раде назвали реальную численность населения Украины

На Украине постоянно проживают 28-29 млн человек, около 10 млн уехали из страны. Об этом заявил на канале "NewsOne" депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. По его словам, результат получен по методологии, основанной на потреблении хлеба.

Официальная украинская статистика дает 42 млн, но включает сюда население ДНР и ЛНР. На момент распада СССР на Украине проживали 52 млн.

Как сообщало Накануне.RU, секретарь СНБО страны Александр Турчинов недавно заявил, что депопуляция угрожает самому существованию Украины.