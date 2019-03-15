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Образование Свердловская область

В Екатеринбурге из-за возмущения родителей не будут объединять школу и гимназию

Администрация Екатеринбурга официально заявила, что не будет объединять школу №1 и гимназию №2. Как сообщается на сайте мэрии, 1 сентября 2019 года школа примет детей как самостоятельное юридическое лицо, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Администрация города Екатеринбурга и департамент образования не планируют проводить процесс реорганизации этих общеобразовательных организаций", - добавили в муниципалитете.

Напомним, что родители учеников школы были обеспокоены возможным объединением с гимназией. В Екатеринбурге также прошла встреча, где начальник департамента образования уральской столицы Екатерина Сибирцева пыталась объяснить такое решение. Вот только зал воспринял её очень агрессивно, выступление то и дело прерывали выкриками из зала, сводившимся к позиции "оставьте нашу школу №1 в покое!". Чиновнице стоило немалых усилий не сорваться и не покинуть зал.

По словам Сибирцевой, во-первых, никаких документов о реорганизации она лично не подписывала, конкретных планов объединения нет, была лишь идея, базирующаяся на типовом документе о реорганизации учебных заведений. Речь шла о создании одного юридического лица на базе двух школ, при котором №1 становится филиалом гимназии №2 - такие "тандемы" созданы и успешно себя зарекомендовали, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Но, по мнению Сибирцевой, предложенную иерархию (главенство "двойки") можно было пересмотреть.

Родители, собрание, школа 1(2019)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге из-за возмущения родителей не будут объединять школу и гимназию

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Теги: Екатеринбург, школа №1, гимназия №2, объединение школ



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Ранее 14.02.2019 11:05 Мск Объединение школ в Екатеринбурге: департамент образования выдержал первую атаку родителей
Ранее 13.02.2019 18:20 Мск Объединение двух школ Екатеринбурга будет проходить под контролем родителей

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