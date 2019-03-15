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"Газпром нефть" и ТюмГУ готовят перспективные кадры для нефтегазовой отрасли

В Политехнической школе Тюменского государственного университета наградили лучших по итогам всероссийской олимпиады "Я – профессионал". Событие прошло при поддержке компании "Газпромнефть-Ямал", которая также выступила организатором секции "Нефтегазовое дело".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, кейсы для олимпиады были основаны на реальных задачах, которые приходилось решать экспертам из ведущих российских и иностранных компаний. Такой подход позволяет проверить эрудицию и теоретическую подготовленность студентов, умение комплексно оценивать ситуацию, работать в команде.

Представители "Газпром нефти" рассказали студентам о практиках системного инжиниринга, которые сегодня внедряют в компании для моделирования, проектирования, создания и эксплуатации сложных технологических объектов. Лекция вызвала большой интерес и собрала более 50 слушателей.

"Ключевым принципом новой модели высшего образования является практико-ориентированность. Работодателям сегодня нужны специалисты не только с ключевыми профессиональными компетенциями, но и владеющие soft skills. Участие в олимпиаде "Я – профессионал" позволит студентам стать более конкурентоспособными на рынке труда", – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

ТюмГУ, олимпиада, я профессионал, награждение(2019)|Фото: Газпромнефть-Ямал

Подготовить востребованных профессионалов для ведущих нефтегазовых компаний призвана и магистерская программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" при ТюмГУ, действующая с 2016 года. Для знакомства абитуриентов с особенностями образовательного курса на базе Политехнической школы прошел День открытых дверей. Специалисты "Газпром нефти" ответили на вопросы будущих студентов и поделились информацией о самых востребованных специальностях в отрасли.

"Магистерская программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" позволяет создать условия полного погружения в профессию, что принципиально меняет подход к обучению. Благодаря этому мы создаем образовательную среду, где ребята могут проявить такие качества, как критическое мышление, умение работать в команде, навыки самопрезентации и переговоров, креативность. Пока это экспериментальный обучающий проект "Газпром нефти" и ТюмГУ, но за ним будущее", – подчеркнул заместитель генерального директора по перспективному развитию "Газпромнефть-Ямала" Ильгам Заманов.

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"Газпром нефть" и ТюмГУ готовят перспективные кадры для нефтегазовой отрасли

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Теги: ТюмГУ, олимпиада, я профессионал, награждение, Газпром нефть



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