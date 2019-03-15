Свердловский губернатор отказался от подарков в день рождения и попросил помочь тяжелобольным детям
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который завтра будет отмечать день рождения, попросил ничего ему не дарить. Глава региона по традиции призвал к благотворительности, передает корреспондент Накануне.RU.
"Каждый год я прошу друзей и знакомых не дарить подарков, а лучше перечислить деньги в детские благотворительные фонды. В этом году фонды "Мы вместе" и "Живи, малыш" выбрали девять пациентов - девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь (например, иногда нужно покупать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обойтись", - пишет Куйвашев в своём Instagram.
Реквизиты можно найти в аккаунте главы.
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16 марта мне исполнится 48 лет. Каждый год я прошу друзей и знакомых не дарить подарков, а лучше перечислить деньги в детские благотворительные фонды. ⠀ В этом году фонды «Мы вместе» и «Живи, малыш» выбрали девять пациентов — девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь (например, иногда нужно покупать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обойтись. ⠀ Подробную информацию о детях опубликовал Znak.com. Я коротко перечислю имена, возраст и диагнозы. ⠀ Реквизиты в первых комментариях. ⠀ Таня Аврамченко, 7 лет. Острый лимфобластный лейкоз. Нужно 2,916 млн рублей для приобретения противоопухолевого препарата. ⠀ Маша Жевлакова, 1 год. Стеноз трахеи, состояние после бужирования. Неуточненный генетический синдром. Нужно 280 тыс. руб. для обследования в бельгийской клинике. ⠀ Саша Александрова, 8 лет. Острый миелобластный лейкоз. Нейролейкоз, 1 острый период. Нужно 805,5 тыс. руб. для подготовки к трансплантации костного мозга. ⠀ Настя Шилова, 14 лет. Острый лимфобластный лейкоз, 1-й сверхранний костно-мозговой рецидив. Надо 5,716 млн руб. для оплаты 26 флаконов противоопухолевого препарата. ⠀ Аня Козырчикова, 3 года. Синдром Ретта. Нужно 138 тыс. руб. на курс реабилитации. ⠀ Карина Хаирова, 2 года. Хроническая болезнь почек, 5-я стадия. Хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия. Нужно 130 тыс. руб. для приобретения шприцевого дозатора, расходных материалов и питательной смеси. ⠀ Маша Алексеева, 4 года. ДЦП, псевдобульбарный синдром, ЗПРР, Симптоматическая эпилепсия. Нужно 100 тыс. руб. на курс реабилитации. ⠀ Вика Кичигина, 6 лет. Врожденная двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-3-й степени. ДЦП. Нужно 84 тыс. руб. для приобретения двух слуховых аппаратов Phonak. ⠀ Полина Фомина, 12 лет. Недифференцированная митохондриальная патология под вопросом. Дистрофия сетчатки глаз. Частичная атрофия зрительных нервов. Нужно 64 тыс. руб. для полногеномного секвенирования.
Завтра, 16 марта, Евгению Куйвашеву исполняется 48 лет. Пост губернатора Свердловской области он занимает с 2012 года.