Свердловский губернатор отказался от подарков в день рождения и попросил помочь тяжелобольным детям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который завтра будет отмечать день рождения, попросил ничего ему не дарить. Глава региона по традиции призвал к благотворительности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Каждый год я прошу друзей и знакомых не дарить подарков, а лучше перечислить деньги в детские благотворительные фонды. В этом году фонды "Мы вместе" и "Живи, малыш" выбрали девять пациентов - девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь (например, иногда нужно покупать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обойтись", - пишет Куйвашев в своём Instagram.

Реквизиты можно найти в аккаунте главы.

Завтра, 16 марта, Евгению Куйвашеву исполняется 48 лет. Пост губернатора Свердловской области он занимает с 2012 года.