Свердловский губернатор отказался от подарков в день рождения и попросил помочь тяжелобольным детям

15 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Свердловский губернатор отказался от подарков в день рождения и попросил помочь тяжелобольным детям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который завтра будет отмечать день рождения, попросил ничего ему не дарить. Глава региона по традиции призвал к благотворительности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Каждый год я прошу друзей и знакомых не дарить подарков, а лучше перечислить деньги в детские благотворительные фонды. В этом году фонды "Мы вместе" и "Живи, малыш" выбрали девять пациентов - девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь (например, иногда нужно покупать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обойтись", - пишет Куйвашев в своём Instagram.

Реквизиты можно найти в аккаунте главы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

16 марта мне исполнится 48 лет. Каждый год я прошу друзей и знакомых не дарить подарков, а лучше перечислить деньги в детские благотворительные фонды. ⠀ В этом году фонды «Мы вместе» и «Живи, малыш» выбрали девять пациентов — девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь (например, иногда нужно покупать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обойтись. ⠀ Подробную информацию о детях опубликовал Znak.com. Я коротко перечислю имена, возраст и диагнозы. ⠀ Реквизиты в первых комментариях. ⠀ Таня Аврамченко, 7 лет. Острый лимфобластный лейкоз. Нужно 2,916 млн рублей для приобретения противоопухолевого препарата. ⠀ Маша Жевлакова, 1 год. Стеноз трахеи, состояние после бужирования. Неуточненный генетический синдром. Нужно 280 тыс. руб. для обследования в бельгийской клинике. ⠀ Саша Александрова, 8 лет. Острый миелобластный лейкоз. Нейролейкоз, 1 острый период. Нужно 805,5 тыс. руб. для подготовки к трансплантации костного мозга. ⠀ Настя Шилова, 14 лет. Острый лимфобластный лейкоз, 1-й сверхранний костно-мозговой рецидив. Надо 5,716 млн руб. для оплаты 26 флаконов противоопухолевого препарата. ⠀ Аня Козырчикова, 3 года. Синдром Ретта. Нужно 138 тыс. руб. на курс реабилитации. ⠀ Карина Хаирова, 2 года. Хроническая болезнь почек, 5-я стадия. Хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия. Нужно 130 тыс. руб. для приобретения шприцевого дозатора, расходных материалов и питательной смеси. ⠀ Маша Алексеева, 4 года. ДЦП, псевдобульбарный синдром, ЗПРР, Симптоматическая эпилепсия. Нужно 100 тыс. руб. на курс реабилитации. ⠀ Вика Кичигина, 6 лет. Врожденная двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-3-й степени. ДЦП. Нужно 84 тыс. руб. для приобретения двух слуховых аппаратов Phonak. ⠀ Полина Фомина, 12 лет. Недифференцированная митохондриальная патология под вопросом. Дистрофия сетчатки глаз. Частичная атрофия зрительных нервов. Нужно 64 тыс. руб. для полногеномного секвенирования.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Завтра, 16 марта, Евгению Куйвашеву исполняется 48 лет. Пост губернатора Свердловской области он занимает с 2012 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский губернатор отказался от подарков в день рождения и попросил помочь тяжелобольным детям

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, день рождения, благотворительность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2018 14:21 Мск "Спасибо всем": Евгений Куйвашев собрал 5,1 миллиона на лечение детей
Ранее 16.03.2018 15:59 Мск Евгений Куйвашев продолжает принимать поздравления с днем рождения
Ранее 16.03.2018 10:34 Мск "Успехов и широкой поддержки всех ваших инициатив": Александр Якоб поздравил Куйвашева с днем рождения
Ранее 16.03.2018 08:30 Мск Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отмечает день рождения
Ранее 15.03.2018 08:14 Мск "Любую сумму, сколько не жалко": Евгений Куйвашев отказался от подарков в день рождения и призвал к благотворительности

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 545

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети