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Общество

Louis Vuitton извинился за коллекцию, которая посвящена Майклу Джексону

Модный дом Louis Vuitton извинился за показ коллекции, подготовленной по мотивам костюмов Майкла Джексона.

Заявление прозвучало после премьеры документального фильма "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland"). Лента, впервые показанная на кинофестивале в Санденсе, наделала много шума и даже стала причиной судебных исков. В ней рассказывается история двух мужчин, которые обвиняют Джексона в растлении в их бытность детьми.

В заявлении Louis Vuitton сказано, что фильм причинил компании "величайшую боль". В модном доме подчеркнули, что не знали о существовании фильма во время разработки коллекции, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Первый канал не будет показывать скандальный документальный фильм "Покидая Неверленд". О снятии фильма с эфира сообщили СМИ. Однако на данный момент лента все-таки значится в программе Первого канала.

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Louis Vuitton извинился за коллекцию, которая посвящена Майклу Джексону

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Теги: Louis Vuitton, Майкл Джексон



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