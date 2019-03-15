Александр Гусев заявил, что воронежские власти сделают все необходимое для успешной реализации российско-итальянских проектов

Накануне в Воронеже прошел Российско-Итальянский бизнес-форум, передает корреспондент Накануне.RU. В открытии бизнес-форума и пленарном заседании приняли участие губернатор Александр Гусев и Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

Перед открытием бизнес-форума делегация Италии посетила правительство Воронежской области, где состоялась встреча главы региона и посла. Александр Гусев выразил уверенность в успешном сотрудничестве региона с итальянскими партнерами. "Для правительства области очень важно развитие международных связей. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы международная кооперация, в том числе и экономическая, на нашей территории развивалась. Сегодняшний российско-итальянский бизнес-форум – хороший пример построения таких взаимоотношений", - подчеркнул губернатор.

Паскуале Терраччано, заверил, что итальянская сторона заинтересована в совместных проектах с Воронежской областью. "Воронеж - очень современный и разитый город. Сразу заметно, что правительство успешно привлекает инвестиции и создает отличный бизнес-климат для иностранных партнеров", - отметил посол.

Высокий уровень развития Воронежской области, набранный за последнее десятилетие темп роста основных экономический показателей и благоприятный инвестиционный климат также получили высокую оценку иностранных гостей на пленарном заседании Российско-Итальянского бизнес-форума. На открытии мероприятия Италию представляли более 20 компаний, хозяева были представлены членами правительства Воронежской области, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций.

В приветственном слове Александр Гусев обратил внимание на то, что у Итальянской Республики и Воронежской области уже есть позитивный опыт совместной работы – с 2012 года на базе Воронежского шинного завода развивается производство шин Pirelli, в регионе работают пять предприятий с участием итальянского капитала. "Мы открыты для предложений и готовы находить взаимоприемлемые и взаимовыгодные решения.Надеюсь, после сегодняшнего общения в рамках форума число наших итальянских партнеров увеличится. Правительство области со своей стороны будет делать все необходимое, чтобы все перспективные начинания были реализованы", - сказал Александр Гусев.

Он также добавил, что на современном этапе развития Воронежской области региональная власть намерена уделять еще большее внимание созданию «безбарьерной комфортной среды для вложения капитала, в том числе иностранного».

Паскуале Терраччано отметил, что итальянские предприниматели не покидали Россию даже в кризисные периоды и итальянское присутствие в нашей стране основывается не столько на соображениях выгоды, сколько на давних глубоких взаимоотношениях."Это сложный и захватывающий вызов – расширить итальянское присутствие на российском рынке. Воронежская область может быть успешной площадкой для совместного развития, особенно это касается малого и среднего бизнеса, которому больше, чем крупному, нужна поддержка, в том числе, со стороны власти", - добавил посол.

В рамках пленарного заседания заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов представил итальянским гостям инвестиционный потенциал региона и, в частности, возможности, открывающиеся перед будущими резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр».