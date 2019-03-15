15 Марта 2019
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В Тюменской области стало значительно больше бедных

На совещании при полпреде президента в УрФО Николае Цуканове, которое проходит в Кургане, во время разговора о стратегии развития Урало-Сибирского макрорегиона выяснилось, что в Тюменской области значительно выросла бедность, а в Челябинской и Курганской областях нужно повышать производительность труда, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Доходы падали сильнее, чем по стране в целом, а бедность росла быстрее. Одним из ключевых приоритетов окружной стратегии будет сокращение бедности в Тюменской области, которая значительно выросла", - сказал член экспертного совета Градостроительного института пространственного моделирования и развития "Гипрогор проект", вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.

Для этого "надо работать с производительностью труда".

"В Челябинской и Курганской областях – наиболее сильное падение доходов, наиболее сильное отклонение от производительности труда практически от среднероссийского уровня практически по всем отраслям. Одной из ключевых задач для них – рост производительности труда. Это сложно, потому низкая производительность концентрируется на крупных предприятиях. Можно приводить примеры из зарубежного опыта о том, как классические машиностроительные, металлургические, тяжелые регионы повышают добавленную стоимость", - сказал эксперт.

В пример он привёл английский Шеффилд.

"Город специализировался на металлургии. В какой-то момент сталилитейная отрасль начала "загибаться". Они переквалифицировались на производство спортивного инвентаря, которым снабжали весь мир, а затем сделали у себя центр мировой спортивной индустрии, который закупал этот самый спортивный инвентарь у себя. Понимаю, что это звучит как сказка, но её можно примерять на регионы Урала", - сказал он.

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В Тюменской области стало значительно больше бедных

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Теги: Николай Цуканов, Павел Чистяков, бедность, производительность труда



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