"Курганмашзаводу" предложили стать участником челябинского кластера транспортного машиностроения

15 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Челябинская область

"Курганмашзаводу" предложили стать участником челябинского кластера транспортного машиностроения

"Курганмашзаводу" предложили стать участником кластера транспортного машиностроения Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на заседании "Совета глав регионов в УрФО", которое проходит сегодня в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU

По словам главы области, на Южном Урале сформировано семь промышленных кластеров, из них два вошли в реестр Минпромторга России.

"Они объединяют 12 промышленных отраслей, включая транспортное машиностроение, приборостроение и легкую промышленность. Здесь занято 12 тыс. человек, отгрузка в 2018 году превысила 20 млрд. руб.", - подчеркнул Дубровский.

Челябинские власти хотели бы видеть участником кластера транспортного машиностроения "Курганмашзавод", чтобы восполнить выпадающие компетенции.

"Новый статус даст заводу возможность получения господдержки для создания импортозамещающих производств. Надеюсь, наши соседи нас услышат и в итоге согласуют участие "Курганмашзавода" в нашем кластере", - добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Курганмашзаводу" предложили стать участником челябинского кластера транспортного машиностроения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кластер транспортного машиностроения, Борис Дубровский, Курганмашзавод.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 540

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети