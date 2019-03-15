"Курганмашзаводу" предложили стать участником челябинского кластера транспортного машиностроения

"Курганмашзаводу" предложили стать участником кластера транспортного машиностроения Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на заседании "Совета глав регионов в УрФО", которое проходит сегодня в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU

По словам главы области, на Южном Урале сформировано семь промышленных кластеров, из них два вошли в реестр Минпромторга России.

"Они объединяют 12 промышленных отраслей, включая транспортное машиностроение, приборостроение и легкую промышленность. Здесь занято 12 тыс. человек, отгрузка в 2018 году превысила 20 млрд. руб.", - подчеркнул Дубровский.

Челябинские власти хотели бы видеть участником кластера транспортного машиностроения "Курганмашзавод", чтобы восполнить выпадающие компетенции.

"Новый статус даст заводу возможность получения господдержки для создания импортозамещающих производств. Надеюсь, наши соседи нас услышат и в итоге согласуют участие "Курганмашзавода" в нашем кластере", - добавил он.