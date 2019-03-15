15 Марта 2019
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Политика За рубежом

Сенат США отменил указ Трампа о режиме ЧП на границе с Мексикой

Сенат Конгресса США принял резолюцию об отмене чрезвычайного положения на юге страны. Ранее оно позволило президенту Дональду Трампу в обход Конгресса добиться финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
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Напомним, 15 февраля Трамп подписал указ о введении режима ЧП на южной границе и смог выписать из бюджета миллиарды долларов на строительство стены. Позже стало известно, что он хочет еще 8,6 млрд.

В итоге за резолюцию об отмене чрезвычайного положения проголосовали 59 сенаторов. Против выступил 41. В поддержку документа, помимо демократов, выступили 12 сенаторов-республиканцев, которые заранее заявили, что будут поддерживать резолюцию.

Сам Трамп в беседе с журналистами заявил, что как только резолюция окажется на его столе, он мгновенно наложит вето. Глава государства пояснил, что она не набрала необходимых двух третей голосов для преодоления президентского вето, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Дональд Трамп попросил полмиллиарда долларов на "борьбу с пагубным влиянием России".

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Сенат США отменил указ Трампа о режиме ЧП на границе с Мексикой

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Теги: Трамп, указ, отмена



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