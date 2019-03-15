15 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Борис Дубровский назвал перспективным проект строительства ВСМ от Челябинска до Кургана

Губернатор Борис Дубровский назвал перспективным проект строительства ВСМ от Челябинска до Кургана. Об этом он заявил на заседании "Совета глав регионов в УрФО", которое проходит сегодня в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU

"Безусловный интерес вызывает идея строительства высокоскоростной железной дороги из Челябинска до Кургана и далее в Казахстан. Считаю, что она имеет хорошие перспективы, поскольку увеличивает протяженность ВСМ "Евразия" и включает Курган в процесс конурбации уральских городов. Вместе с проектом линии ВСМ Екатеринбург – Тюмень, мы получаем сеть транспортных коммуникаций нового уровня", - подчеркнул он.

Высказался глава области и за активное участие в формировании транспортного коридора "Север-юг", который, по мнению Дубровского, позволит уральским регионам ускорить темпы развития перспективных экономических специализаций и усилит конкурентные преимущества компаний.

Так, создание этого коридора позволит уральским предприятиям снизить издержки.

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Борис Дубровский назвал перспективным проект строительства ВСМ от Челябинска до Кургана

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Теги: Борис Дубровский, ВСМ, Курган,



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