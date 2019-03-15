От слов к делу - США начали производство оружия, запрещённого ДРСМД

В США начали производить компоненты оружия, запрещённого Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Как сообщают "Известия" со ссылкой на официального представителя Пентагона, разработка и производство ракет финансируются из федерального бюджета Соединённых Штатов.

Уже в текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развёрнуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

Ранее Вашингтон выдвинул России ультиматум с требованием уничтожить ракеты 9М729. Компромисса достичь не удалось, и указ о приостановлении Россией ДРСМД 4 марта подписал президент РФ Владимир Путин.