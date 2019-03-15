15 Марта 2019
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Ситуация в ФК "Факел" стала предметом рассмотрения в правительстве Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил устранить выявленные финансовые нарушения, которые были выявлены в ходе  аудиторской проверки Ассоциации Футбольный клуб «Факел». Аудит проводил департамент финансов области совместно с департаментом физической культуры и спорта. Поручение было озвучено в ходе заседания Совета  по содействию в развитии Ассоциации Футбольный клуб «Факел», которое состоялось накануне. Как передает корреспондент Накануне.RU, также губернатор дал поручение предоставить подробное штатное расписание персонала клуба с указанием должностей, фамилий и средней заработной платой каждого сотрудника в 2018 году (за исключением игроков), а также предложения по оптимизации численности.

Глава региона предложил ввести в состав Совета заместителя губернатора области – руководителя аппарата губернатора и правительства области Сергея Трухачева и добавил, что часть текущих вопросов по «Факелу» теперь можно будет решать с ним.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, с докладом на заседании выступил генеральный директор Ассоциации Футбольный клуб «Факел» Виталий Середин. Он сообщил, что во время зимнего перерыва Олимп-Первенства России по футболу среди команд Футбольной Национальной Лиги сезона 2018/2019 годов были проведены тренировочные сборы ФК «Факел». В Турции команда сыграла 5 товарищеских матчей, а на Кубке ФНЛ 2019 на Кипре заняла 10 место. По результатам сборов в «Факел» пришли 7 новых  футболистов.

С начала года было проведено два матча Олимп-Первенства России по футболу среди команд Футбольной Национальной Лиги сезона 2018/2019 годов – с «Химками» и волгоградским «Ротором». Обе игры закончились вничью. До окончания Олимп-Первенства России осталось 6 выездных и 6 домашних футбольных матчей. Виталий Середин также сообщил, что с начала марта запущена система онлайн-продажи билетов на игры «Факела».

В ходе заседания было принято решение должность президента клуба сделать общественной. " Надо с болельщиками посоветоваться, поговорить, кто это может быть. Возможно, стоит пригласить известного в футбольной среде человека. Но надо понимать, что это будет должность неоплачиваемая", – сказал глава региона.

александр гусев, заседание, правительство воронежской области(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Также губернатором поставлена задача решить вопрос с высокой арендной платой за помещение, где размещается офис команды, либо подыскать другое с оптимальной стоимостью. Отдельно в рамках заседания обсуждалось состояние Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, где свои игры проводит «Факел». "По стадиону и по полю – конечно, это полное безобразие. Мы можем стоимость аренды увеличить, если все эти деньги будут идти на поддержание стадиона и на развитие инфраструктуры, хотя бы элементарной. Мы понимаем, что кардинально сейчас ничего не сделаем, но в целом, чтобы текущая арендная плата покрывала все затраты на нормальное содержание поля, на какие-то минимальные удобства на трибунах, – это нужно будет сделать", – озвучил свое поручение Александр Гусев.

 

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Ситуация в ФК "Факел" стала предметом рассмотрения в правительстве Воронежской области

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Теги: фк факел, александр гусев, футбол



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