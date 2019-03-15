Участники строительства ж/д ветки Бованенково - Сабетта готовятся заключить соглашение

Участники проекта строительства Северного широтного хода (СШХ) с последующим строительством железнодорожного коридора "Обская - Бованенково - Сабетта" готовятся подписать соглашение.

Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании совета при полпреде президента в УрФО Николае Цуканове, передает корреспондент Накануне.RU. Заседание совета состоялось сегодня, в Кургане. Ямальский губернатор выступил с докладом по вопросу развития кооперационных связей при реализации проекта по строительству СШХ.

Губернатор подчеркнул, что на территории Уральского федерального округа появится порт с выходом в мировой океан и с железной дорогой, и те логистические и экспортные возможности, которые есть у уральских предприятий, получат новые решения.

"По поручению правительства РФ, мы должны этой весной закончить предварительный этап обоснования. Сейчас готовим подписание соглашения между участниками проекта: НОВАТЭК, РЖД, "Газпром" и правительством округа, чтобы выйти на более точные тарифные параметры. Получив будущий тариф, мы сможем донести его до всех коллег, чтобы у местных предприятий, особенно крупных, была возможности провести свои расчеты по перспективам этого направления", - заявил губернатор.

Он отметил, что считает этот проект интересным направлением, и выразил надежду, что к концу первого полугодия уже будут звучать доклады о текущем статусе проекта.

Напомним, ветка "Бованенково – Сабетта" соединит единую транспортную систему России с Севморпутем, откроет многим российским предприятиям и регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии.