15 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

Атака на мечети в Новой Зеландии: погибли 40 человек

40 человек погибли в результате нападений на мечети в Новой Зеландии. Данные подтвердила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Еще более 20 человек получили серьезные ранения.

Атаки произошли в Линвуде (пригород Крайстчерча) и на Дин-Авеню в самом городе. Власти назвали произошедшее терактом.

Задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Сообщалось, что один из задержанных - австралиец ультраправых взглядов. Он вел онлайн-трансляцию нападения в Сети.

Перед атакой преступник написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети. Известно, что его зовут Брентон Таррант, ему 28 лет.

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Атака на мечети в Новой Зеландии: погибли 40 человек

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Теги: новая зеландия, мечети, стрельба



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