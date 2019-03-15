Атака на мечети в Новой Зеландии: погибли 40 человек

40 человек погибли в результате нападений на мечети в Новой Зеландии. Данные подтвердила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Еще более 20 человек получили серьезные ранения.

Атаки произошли в Линвуде (пригород Крайстчерча) и на Дин-Авеню в самом городе. Власти назвали произошедшее терактом.

Задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Сообщалось, что один из задержанных - австралиец ультраправых взглядов. Он вел онлайн-трансляцию нападения в Сети.

Перед атакой преступник написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети. Известно, что его зовут Брентон Таррант, ему 28 лет.