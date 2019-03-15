"Развиваем экономику, строим дороги, совместно реализуем проекты". Куйвашев отчитался перед Цукановым на окружном совете губернаторов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в окружном совете глав УрФО при полномочном представителе президента Николае Цуканове. Совещание проходит в Кургане. Глава региона рассказал о сотрудничестве с другими субъектами УрФО и о достижениях Свердловской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Наша область имеет соглашение со всеми субъектам УрФО, реализуя их мы развиваем экономику, строим дороги и совместно воплощаем культурные, спортивные и молодёжные проекты. Субъекты Уральского федерального округа – это мощный, перспективный рынок для уральской промышленной и аграрной продукции. А укрепление кооперационных связей между регионами – это требование времени", - начал Куйвашев.

Губернатор рассказал о продукции уральских заводов, компаний и медицинских кластеров. Отдельно отметил и инновационные низкопольные трамваи, которые начали курсировать по Екатеринбургу. Транспорт собирают на "Уралтрансмаш". Разработка полностью создана по российским чертежам и состоит из отечественных комплектующих

"Наши предприятия свободно обеспечивают потребности РЖД и транспортной инфраструктуры. Также занимаемся выпуском продукции для освоения Арктики. Для этого приобретаются необходимые станки", - говорит глава.

Также он рассказал о строительстве дороги в Ханты-Мансийск, которая была построена в рамках соглашения между областями. Из-за этого Свердловская область увеличила мощность строительной индустрии. Вырос и транспортный поток по этому маршруту.

"Свердловская область имеет большой опыт подготовки рабочих и инженерных кадров. В спецподготовке специалистов мы делаем ставки на непрерывность образования и учитываем потребности не только сегодняшнего дня, но и смотрим в перспективу. Большое количество вузов подготавливает сотрудников для наших предприятий", - добавил Куйвашев.

Регион занимает второе место в России по объему оказания высокотехнологичной медицинской помощи и готов сегодня принять пациентов из всех регионов УрФО. Так, например, в большую часть екатеринбургских медицинских учреждений обращаются пациенты из других стран.

В завершении губернатор рассказал про успешное освоение ОЭЗ "Титановая долина". Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга освободили вторую площадку ОЭЗ от земельного налога. Особая экономическая зона "освобождается от налогообложения земельным налогом на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок".

"У региона есть возможность выйти на новый уровень и раскрыть огромный потенциал для реализации глобальных идей", - резюмировал глава Свердловской области.