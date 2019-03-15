На улицах Екатеринбурга появились билборды с призывами "захватить Кремль"

На улицах Екатеринбурга появились билборды с призывами "захватить Кремль". Жители города посчитали их неоднозначными.

В редакцию Накануне.RU обратились неравнодушные читатели. Они рассказали, что на Ботанике появились билборды с надписью в виде хэштэга #ЗахватиКремль. Оказалось, что это реклама безалкогольного пива "Белый Кремль", которое производится в Татарстане и скоро, по всей видимости, появится на прилавках уральских магазинов.

"Это такой тихий намек, что революция начнется с нас? Обстановка и так в стране напряженная, а еще такие лозунги-призывы на билбордах выставляют", - рассказала жительница Екатеринбурга.

Накануне.RU обратилось в Свердловское УФАС России с просьбой прокомментировать ситуацию. В антимонопольном ведомстве посоветовали направить им заявление с фотографиями и указанием места, где находится данная реклама, чтобы они могли начать проверку по данному факту.

"Мы изучим материалы и проанализируем их на предмет нарушения федерального закона "О рекламе". После этого будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении дела", - пояснили в УФАС.

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