На улицах Екатеринбурга появились билборды с призывами "захватить Кремль"

15 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Приволжский ФО

На улицах Екатеринбурга появились билборды с призывами "захватить Кремль"

На улицах Екатеринбурга появились билборды с призывами "захватить Кремль". Жители города посчитали их неоднозначными.

В редакцию Накануне.RU обратились неравнодушные читатели. Они рассказали, что на Ботанике появились билборды с надписью в виде хэштэга #ЗахватиКремль. Оказалось, что это реклама безалкогольного пива "Белый Кремль", которое производится в Татарстане и скоро, по всей видимости, появится на прилавках уральских магазинов.

"Это такой тихий намек, что революция начнется с нас? Обстановка и так в стране напряженная, а еще такие лозунги-призывы на билбордах выставляют", - рассказала жительница Екатеринбурга.

Белый Кремль, пиво, реклама(2019)|Фото: читатель

Накануне.RU обратилось в Свердловское УФАС России с просьбой прокомментировать ситуацию. В антимонопольном ведомстве посоветовали направить им заявление с фотографиями и указанием места, где находится данная реклама, чтобы они могли начать проверку по данному факту.

"Мы изучим материалы и проанализируем их на предмет нарушения федерального закона "О рекламе". После этого будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении дела", - пояснили в УФАС.

Казанский Кремль(2019)|Фото: Накануне.RU

Казанский Кремль, который предлагают "захватить" уральцам

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На улицах Екатеринбурга появились билборды с призывами "захватить Кремль"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: билборды, Кремль, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 540

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети