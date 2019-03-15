Совбез: НАТО возобновляет систему переброски войск из США в Европу, к границам России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что Североатлантический альянс стягивает свои войска к российским границам.

По его словам, численность контингента НАТО быстрого реагирования за два года возросла с 25 тыс. до 40 тыс. человек.

В интервью газете "Красная звезда" Попов сообщил, что блок реанимирует существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией.

Напомним, в прошлом году на Украине прошли крупнейшие в истории страны авиационные учения с участием стран НАТО. Они продлились 12 дней.

Кроме того, НАТО провело самые масштабные с 1991 года учения на севере Норвегии, сообщает Deutsche Welle. В маневрах, которые прошли недалеко от российской границы, приняли участие 45 тысяч военных из 31 страны-члена Альянса. К учениям привлекли 150 летательных аппаратов, 60 кораблей и более 10 тысяч единиц военной техники.