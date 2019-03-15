Мать пермяка, которого отчим избил и выгнал на балкон, могут лишить прав

24-летнему пермяку, который выставил избитого пасынка на балкон, грозит ответственность по статье "Покушение на убийство малолетнего". Мать мальчика теперь могут лишить родительских прав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, в 1.40 10 марта жительница дома №48а по Революции сообщила силовикам, что сосед ведёт себя неадекватно, слышен плач маленького ребёнка. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии нашли на балконе с различными травмами мальчика, возрастом год и четыре месяца. Его увезли в больницу, а пьяного мужчину – в полицию.

Решается вопрос об аресте пермяка. Ранее он получил другое дело, по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Они объединены в одно. Мать попала под "уголовку" за "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". После того, как ребёнок вылечится, предстоит решить вопрос об изъятии его из семьи и ограничение матери в правах или вовсе лишении их.