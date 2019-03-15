Цуканов считает, что создание макрорегионов облегчит межрегиональное взаимодействие

15 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Цуканов считает, что создание макрорегионов облегчит межрегиональное взаимодействие

При аппарате уполномоченного представителя президента в УрФО создадут рабочую группу, которая займется разработкой предложений по организации межрегионального сотрудничества. Соответствующее поручение дал полпред Николай Цуканов на заседании "Совета глав регионов в УрФО", которое проходит сегодня в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU

По словам Цуканова, анализ торгового баланса внутри Уральского федерального округа показывает, что регионы на 30% глубже интегрированы между собой, чем субъекты РФ в целом.

"Эта цифра, казалось бы, неплохая, но недостаточная. Однако внутри окружной потенциал кооперации используется вне полной меры. Идет борьба за инвестиции, регионы вынуждены демпинговать преференциями, льготами за счет собственных доходов. Конкуренция необходима конечно, однако должна быть разумной. Это проблема обозначается и на федеральном уровне", - подчеркнул он.

Полпред напомнил, что в целях усиления регионального сотрудничества правительством РФ утверждена Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года.

"Ее реализация требует разработки и утверждения стратегии социально-экономического развития макрорегионов. В рамках общероссийской стратегии предусмотрено формирование Уральско-сибирского макрорегиона. Заниматься данной работой будет правительство РФ. Вместе с тем мы должны принять активное участие в данном процессе", - отметил он.

По мнению Цуканова, макрорегион значительно облегчит межрегиональное взаимодействие. "Это позволит проработать вопросы реализации межрегиональных проектов, провести анализ оптимального расположения крупных инвестиционных площадок, исключить дублирование однотипных объектов, адекватно оценить возможность развития кооперационных связей, а в перспективе выйти на принятие комплексного инвестиционного плана в рамках нашего макрорегиона", - сообщил он.

В связи с этим он поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители региональных органов исполнительной власти и научного сообщества. Орган займется разработкой предложений по организации межрегионального сотрудничества.

"Далее необходимо проанализировать возможность формирования комплексного инвестиционного плана УрФО и макрорегиона, и нового стратегического документа, учитывающего кооперационные связи субъектов", - добавил он.

Напомним, в конце февраля Николай Цуканов анонсировал появление нового стратегического партнерства глав регионов. Полпред считает, что эта общественная структура будет помогать в продвижении межрегиональных проектов. Цуканов заявил о наличии оснований для объединения субъектов РФ в макрорегионы. Полпред сказал, что в этом контексте "присоединение" Прикамья целесообразно с исторической, экономической, культурной и транспортной точек зрения. И он понимает экспертов, которые видят смысл в подобных трансформациях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Цуканов считает, что создание макрорегионов облегчит межрегиональное взаимодействие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Цуканов, макрорегионы, межрегиональное сотрудничество,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 540

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети