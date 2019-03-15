Цуканов считает, что создание макрорегионов облегчит межрегиональное взаимодействие

При аппарате уполномоченного представителя президента в УрФО создадут рабочую группу, которая займется разработкой предложений по организации межрегионального сотрудничества. Соответствующее поручение дал полпред Николай Цуканов на заседании "Совета глав регионов в УрФО", которое проходит сегодня в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU

По словам Цуканова, анализ торгового баланса внутри Уральского федерального округа показывает, что регионы на 30% глубже интегрированы между собой, чем субъекты РФ в целом.

"Эта цифра, казалось бы, неплохая, но недостаточная. Однако внутри окружной потенциал кооперации используется вне полной меры. Идет борьба за инвестиции, регионы вынуждены демпинговать преференциями, льготами за счет собственных доходов. Конкуренция необходима конечно, однако должна быть разумной. Это проблема обозначается и на федеральном уровне", - подчеркнул он.

Полпред напомнил, что в целях усиления регионального сотрудничества правительством РФ утверждена Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года.

"Ее реализация требует разработки и утверждения стратегии социально-экономического развития макрорегионов. В рамках общероссийской стратегии предусмотрено формирование Уральско-сибирского макрорегиона. Заниматься данной работой будет правительство РФ. Вместе с тем мы должны принять активное участие в данном процессе", - отметил он.

По мнению Цуканова, макрорегион значительно облегчит межрегиональное взаимодействие. "Это позволит проработать вопросы реализации межрегиональных проектов, провести анализ оптимального расположения крупных инвестиционных площадок, исключить дублирование однотипных объектов, адекватно оценить возможность развития кооперационных связей, а в перспективе выйти на принятие комплексного инвестиционного плана в рамках нашего макрорегиона", - сообщил он.

В связи с этим он поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители региональных органов исполнительной власти и научного сообщества. Орган займется разработкой предложений по организации межрегионального сотрудничества.

"Далее необходимо проанализировать возможность формирования комплексного инвестиционного плана УрФО и макрорегиона, и нового стратегического документа, учитывающего кооперационные связи субъектов", - добавил он.

Напомним, в конце февраля Николай Цуканов анонсировал появление нового стратегического партнерства глав регионов. Полпред считает, что эта общественная структура будет помогать в продвижении межрегиональных проектов. Цуканов заявил о наличии оснований для объединения субъектов РФ в макрорегионы. Полпред сказал, что в этом контексте "присоединение" Прикамья целесообразно с исторической, экономической, культурной и транспортной точек зрения. И он понимает экспертов, которые видят смысл в подобных трансформациях.