В КНДР намерены свернуть переговоры с США

Пхеньян может отказаться от дальнейших переговоров с США по ядерному разоружению.

Как сообщает ТАСС, замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи рассказала о нежелании страны идти на какие-либо уступки Соединённым Штатам. В этой связи КНДР не собирается и продолжать такого рода переговоры.

Кроме того Цой Сон Хи возложила ответственность на американцев за срыв саммита в Ханое. Тогда во время переговоров в расширенном составе госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".

Корейская сторона впервые назвала ханойский саммит провальным. В первом сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи указывалось, что на переговорах тет-а-тет и переговорах в полном составе главы КНДР и США высоко оценили, что на историческом пути для выполнения Сингапурского совместного заявления достигнут примечательный сдвиг, и провели конструктивный и чистосердечный обмен мнениями по практическим вопросам, встающим в открытии нового периода улучшения корейско-американских отношений на основе этого сдвига.

Однако вскоре после завершения саммита в КНДР начали восстанавливать ракетный полигон Сохэ.

Сейчас же стало известно, что Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с обращением о дальнейших действиях страны после неудачных переговоров.