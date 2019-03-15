Движение маршруток из Березовского в Екатеринбург приостановлено "до особого указания"

В уральском городе Березовский приостановлено движение муниципального транспорта в сторону Екатеринбурга. Причиной стал снегопад.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Березовского, в связи с ухудшением погодных условий сегодня, 15 марта, ГИБДД заявила о запрете межмуниципальных перевозок пассажиров и перевозке детей по маршруту "Березовский – Екатеринбург".

Речь идет о маршрутах №150, 166, 148, 112, 114 и 121. Как пояснили в мэрии, они не будут ходить "до особого указания".

Напомним, Екатеринбург уже с самого утра стоит в 9-балльных пробках из-за снегопада, который за минувший вечер и ночь завалил весь город. Уральцы жалуются на плохую уборку улиц.