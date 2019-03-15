Приостановлено строительство завода по розливу воды на берегу Байкала

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу озера Байкал приостановлено до устранения выявленных в ходе проверок нарушений.

Суд удовлетворил иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее появились первые результаты прокурорской проверки законности строительства завода по розливу воды на Байкале.

Со стороны ООО "АкваСиб" выявлены факты нарушений федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". На территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства. Разрешение на проведение работ для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района, на момент проверки не было предоставлено.

Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы.

Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал обращение на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина с просьбой дать поручение провести дополнительную проверку положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода.

Как сообщалось, строительство завода по розливу воды для Китая на берегу Байкала привлекло внимание активистов, петиция против строительства объекта собрала уже более 800 тысяч подписей.

Активисты "Экозащиты 365" собрали в Иркутске пресс-конференцию, где рассказали о предстоящем всероссийском митинге под лозунгом "Спаси Байкал". Мероприятие ориентировочно запланировано на 23 марта.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после многочисленных обращений граждан распорядился проверить проект завода на соответствие экологическим стандартам.