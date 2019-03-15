Цуканов проводит совещание в новом формате - созвал всех губернаторов в "самый проблемный регион"

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов сегодня в Кургане проводит мероприятие в новом, совсем недавно анонсированном формате. Вместе с ним прибыли и главы регионов УрФО. Их визит начался с осмотра вместе с врио губернатора Вадимом Шумковым выставки продукции промышленных предприятий региона, передает корреспондент Накануне.RU.

На центральной площади Кургана (Площадь им. В.И. Ленина) свою технику представили АО "Кургандормаш", ООО "Курганский автобусный завод", ОАО "Курганский машиностроительный завод" и АО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования". Полпреду и главам регионов рассказали о преимуществах продукции предприятий Курганской области. Вадим Шумков обсудил с гостями региона возможности повышения экспорта заводов в субъекты УрФО.

Последние разработки АО "Кургандормаш" - универсальная коммунальная машина "УКМ-2500" и мини-погрузчик "Термит-1000" по соотношению цена-качество аналогов в России не имеют. "Термит-1000" можно использовать для планировки участков местности, погрузки и перемещения сыпучих материалов, на транспортно-складских работах, при рытье траншей, бурении скважин, уборке территорий от снега и мусора, строительстве и коммунальном обслуживании территорий в условиях стеснённой городской среды.

Интерес вызвала гражданская продукция Курганмашзавода - многоцелевые машины типа ТМ-140, ориентированные на рынок нефтегазодобыващей промышленности для работы в условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Машины МКСМ-100 и МКСМ-800 эксплуатируются в промышленности, строительстве, коммунальном и дорожном хозяйстве и в других отраслях, там, где из-за тесного пространства или по экономическим соображениям невозможно или невыгодно использовать обычную крупногабаритную технику.

Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования представил пожарные автомобили специального назначения на шасси КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ. В линейке завода автомобили, предназначенные для работ в суровых климатических условиях Крайнего Севера (до - 60 С), для тушения пожаров в труднодоступных тоннелях и мегаполисах с плотной застройкой, где необходима высокая маневренность.

Новая модель автобуса КАВЗ-4270 работает на компримированном природном газе. КАВЗ-4270 предназначен для маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. В салоне оборудовано место для перевозки маломобильных граждан.

Отметим, что на Совете при полпреде с участием губернаторов Цуканов назвал Курганскую область "самым проблемным регионом".