Россия заработала наименьшее количество баллов в таблицу коэффициентов УЕФА за 9 последних лет

В этом сезоне наша страна набрала в рейтинге ассоциаций УЕФА всего 7,583 балла, что стало самым плохим результатом с сезона-2009/10, когда отечественные клубы пополнили копилку на 6,166 балла, пишет championat.com.

По итогам вчерашних матчей плэй-офф Лиги Европы российские клубы прекратили выступление на международной арене в этом сезоне. Россия показала худший результат за девять лет в таблице коэффициентов УЕФА и снова подпустила к себе Португалию.

Напомним, что рейтинги стран определяются на основании суммы коэффициентов за последние пять лет. Итоговое место определяет представительство страны в Лиге чемпионов и Лиге Европы спустя сезон.

Шестое место, на котором в данный момент находится Россия, дает право выставить в сезоне-2020/21 шесть команд, из которых три смогут участвовать в ЛЧ.