15 Марта 2019
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Сильный снегопад в Екатеринбурге повлиял на работу аэропорта. Четыре самолёта отправили на запасные аэродромы

В Екатеринбурге из-за сильного снегопада четыре самолёта, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово, отправили на запасные аэродромы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского аэропорта.

"Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. На уборке аэродромного покрытия от снега задействовано 12 единиц спецтехники. С вечера 14 марта аэропорт принял более 40 рейсов. По метеоусловиям два рейса ушли на запасной аэродром в Пермь (FV-5662 и S7-55), два рейса – в Уфу (UT-106 и UT-280)", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по данным онлайн-табло, два рейса авиакомпании "Ямал", которые отправляются из Екатеринбурга, задерживаются на два часа.

Напомним, что снежный циклон обрушился на уральскую столицу в четверг, 14 марта. Известно о нем было заранее - синоптики и МЧС прогнозировали разгул стихии. Мощный снегопад, сопровождающийся порывами сильного ветра, шёл сутки.

Екатеринбург уже с самого утра стоит в 9-балльных пробках из-за снегопада, который за минувший вечер и ночь завалил весь город. Уральцы жалуются на плохую уборку улиц. За утро уже произошло около 10 аварий. Трамваи стоят, автолюбители опаздывают на работу, а службы такси подняли цены. Но мэрия заверила, что в эту ночь на улицах работало большое количество уборочной техники.

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Сильный снегопад в Екатеринбурге повлиял на работу аэропорта. Четыре самолёта отправили на запасные аэродромы

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Теги: екатеринбург, кольцово, задержка рейса, погода, снег



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