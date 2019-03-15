15 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Прокуратура Югры проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора

Началась проверка соблюдения законов, связанных с вывозом мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.
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Её поручил провести Генеральный прокурор Юрий Чайка. Проверка коснётся того, законно ли установлены тарифы на вывоз мусора и как именно они формируются.

Напомним, аналогичная проверка началась в Тюмени. Она коснётся организаций, которые формируют "платёжки", - "ТРИЦ" и филиала АО "ЭК "Восток". При наличии оснований прокуратура потребует сделать перерасчёт.

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Прокуратура Югры проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора

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Теги: ТКО, вывоз мусора, тариф, прокурорская проверка



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