Цуканов назвал Курганскую область самым проблемным регионом Урала

Уральский полпред президента Николай Цуканов призвал остановить отток населения из Курганской области. Об этом он заявил на заседании Совета при полпреде с участием губернаторов УрФО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Зауралье - самый проблемный регион Урала. Люди уезжают из области, бюджет региона 40 млрд руб. Нужно провести глубокий анализ проблем для того, чтобы вывести область из этой сложной ситуации. Нужно добиться того, чтобы жители региона не уезжали в другие субъекты России", - Цуканов.