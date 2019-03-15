"Автомобилист" уступил "Салавату Юлаеву" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" неудачно начал выступление во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина КХЛ. Команда на своей площадке проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в четверг в уральской столице и завершилась минимальной победой гостей. Единственную шайбу на 23-й минуте забросил нападающий "Салавата" Йоонас Кемппайнен. Отыграться подопечные Андрея Мартемьянова не сумели и теперь постараются исправить ситуацию во втором матче серии, который пройдет завтра, 16 марта, в Екатеринбурге.

После этого серия продолжится в Уфе - встречи пройдут 18 и 20 марта.

Напомним, ранее своим мнением по поводу матчей с "Салаватом" с Накануне.RU поделился заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой, старший тренер команды мастеров ХК "Автомобилист" с 1982 по 1987 годы Альберт Федоров.