Локоть утвердил установку памятника Сталину на территории обкома КПРФ в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил решение установить памятник Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города. Об этом он сообщил журналистам, передает "Интерфакс".

Ранее проект был одобрен художественный советом при мэрии. Открыть памятник планируется к 9 мая 2019 года.

Активисты долгое время пытались согласовать воздвижение монумента в центре города, но худсовет последовательно отказывал в этом, в том числе отвергая те площадки, которые предлагал и сам.

Макет памятника

После того как официально было объявлено, что памятник Сталину не может быть установлен где-либо "в общественном пространстве" Новосибирска, было предложено разместить его на территории обкома КПРФ.

Компартия обязалась вложить около 1 млн рублей в благоустройство прилегающей территории.