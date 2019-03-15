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Локоть утвердил установку памятника Сталину на территории обкома КПРФ в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил решение установить памятник Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города. Об этом он сообщил журналистам, передает "Интерфакс".

Ранее проект был одобрен художественный советом при мэрии. Открыть памятник планируется к 9 мая 2019 года.

Активисты долгое время пытались согласовать воздвижение монумента в центре города, но худсовет последовательно отказывал в этом, в том числе отвергая те площадки, которые предлагал и сам.

макет, памятник Сталину на территории обкома КПРФ в Новосибирске(2019)|Фото: kprfnsk.ru

Макет памятника

После того как официально было объявлено, что памятник Сталину не может быть установлен где-либо "в общественном пространстве" Новосибирска, было предложено разместить его на территории обкома КПРФ.

Компартия обязалась вложить около 1 млн рублей в благоустройство прилегающей территории.

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Локоть утвердил установку памятника Сталину на территории обкома КПРФ в Новосибирске

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Теги: памятник сталину, новосибирск, анатолий локоть



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