Директорство - на депутатство: Грудинин перестанет быть главой совхоза

Павел Грудинин намерен оставить должность директора совхоза имени Ленина. Накануне стало известно, что экс-кандидат в президенты станет депутатом Госдумы, получив мандат Жореса Алферова.

Как сообщает "Коммерсант", ещё одним возможным кандидатом на депутатское кресло был Вадим Кумин, принимавший от КПРФ участие в выборах мэра Москвы. При этом формальное решение президиума ЦК пока не принято, а документы в Центризбирком не поданы.

Сам Павел Грудинин в КПРФ до сих пор не вступил, однако во фракции коммунистов в Госдуме уже есть несколько беспартийных. Поэтому речь о скором вступлении предпринимателя в партию и занятии там одного из ключевых постов пока не идёт.

Однако в связи с требованиями закона директору совхоза им. Ленина придётся оставить свой пост. По данным "Коммерсанта", после того, как Павел Грудинин станет депутатом, руководителем совхоза может стать его сын Антон.

Ранее Арбитражный суд Московской области отказал в иске шестерым акционерам совхоза на сумму в 2,1 млрд руб. Шестеро акционеров предприятия требовали признать ущерб, якобы причиненный сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков.