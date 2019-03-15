В Перми бабушка с трехлетним внуком выпала из автобуса

В Перми пожилая женщина с трехлетним ребенком выпала из автобуса, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 14 марта, в Ленинском районе. По словам очевидцев, бабушка вместе с внуком ехала на автобусе №19 в сторону кинотеатра "Октябрь". На остановке водитель, якобы не убедился, что пассажиры вышли из транспорта, продолжил движение и в результате бабушка вместе с внуком упали на дорогу. К счастью, трагедии удалось избежать.

В соцсетях появилось видео, снятое сразу после падения. На кадрах видно как стоящие на остановке люди, пытаются помочь пожилой женщине очистить грязную одежду. Слышно, как кондуктор возмущается, что бабушка не предупредила ее заранее о том, что выходит на остановке. В свою очередь пенсионерка на кадрах утверждает, что говорила "подождите", и что "остановку должны говорить".

"Если вы сидите до последнего, я откуда знаю, что вы сейчас выходить будете?" - возмущается кондуктор.

"Я сижу не одна, а с ребенком! И ребенку три года, а не 20 лет", - ответила женщина.

Отметим, что это не единственный конфликт между пассажиром и контролером в Перми. 12 февраля в городе разгорелся конфликт между пенсионеркой и контролером из-за проездного билета.