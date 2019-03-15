В Ноябрьске под тяжестью снега рухнула крыша крыльца магазина

На крыльце ноябрьского магазина "Оптима" под тяжестью снега рухнула крыша, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Обвал произошёл вечером 14 марта. Фотографии появились в соцсетях. Комментаторы отмечают, что в аптеке, также расположенной в здании, "произошёл обвал цен".

Напомним, ситуация с плохой очисткой крыш и дорог Ноябрьска уже приводила к печальным последствиям – во дворах застревали машины "скорых" и пожарных, люди не могли попасть в свои дома из-за сугробов высотой в два этажа. Губернатор Дмитрий Артюхов потребовал взять ситуацию с уборкой под особый контроль.