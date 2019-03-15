Часть узников "китовой тюрьмы" собираются отправить в океанариумы

Часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.

Об этом говорится в одном из пунктов протокола заседания консилиума ученых о судьбе морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, сообщают "Известия".

В заседании участвовали биологи, географы и экономисты из ведущих специализированных научных организаций.

Директор ФГБНУ "ВНИРО" Кирилл Колончин, возглавивший консилиум ученых, подтвердил изданию, что некоторые животные из "китовой тюрьмы" действительно могут быть непригодны для жизни на воле.

Однако научный руководитель Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН академик РАН Андрей Адрианов с этим не согласен.

Животные были выловлены прошлой осенью, отмечает ученый, а это очень маленький срок, чтобы они успели отвыкнуть от естественной среды.

Между тем, как сообщает Regnum, экологи обеспокоены участием представителей ВНИРО и ТИНРО в работе комиссии. Общественники из коалиции "Свободу косаткам и белухам" уверены, что благодаря именно этим институтам животные попали в "китовую тюрьму".

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, сейчас животные содержатся в ужасных условиях в вольерах.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривается. Если выяснится, что они были добыты легально, то белухи и косатки могут отправиться в китайские океанариумы.

Ранее сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, исследователь океанов Жан-Мишель Кусто сообщил властям Приморья, что хотел бы посетить регион и помочь в выпуске косаток и белух из бухты Средняя.

Об этом Кусто написал в письме на имя главы региона Олега Кожемяко, который пока оказался способен лишь на то, чтобы обратиться за помощью к ученым, в том числе иностранным.

Ранее за белух и косаток, запертых в в Приморье, заступились звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон. Голливудский актер обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой подписать петицию на сайте Change.org.