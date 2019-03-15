"Стоят трамваи, дикие пробки и куча аварий". Жители Екатеринбурга жалуются на плохую уборку дорог от снега

Екатеринбург уже с самого утра стоит в 9-балльных пробках из-за снегопада, который за минувший вечер и ночь завалил весь город. Уральцы жалуются на плохую уборку улиц. За утро уже произошло около 10 аварий. Трамваи стоят, автолюбители опаздывают на работу, а службы такси подняли цены. Но мэрия заверила, что в эту ночь на улицах работало большое количество уборочной техники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что снежный циклон обрушился на уральскую столицу в четверг, 14 марта. Известно о нем было заранее - синоптики и МЧС прогнозировали разгул стихии. Мощный снегопад, сопровождающийся порывами сильного ветра, шёл сутки.

Пользователи социальных сетей сообщают, что трамваи на улице 8 марта стоят.

"Поездка на работу с утра - это что-то! Залесье, Зелёный бор, дороги не чистили. Ехал по середине по колеям. Да что уж там поселки... Шефская просто жуть. Коммунальные службы с непогодой справились на 2! Вот ещё бы кто ответил за халатное отношение к своим обязанностям", - пишет Юрий.

Люди также отмечают, что центр города успели очистить, а вот окраины - нет.

"Везде снежная каша", "По радио говорили, что коммунальщики на страже и готовы к погодным условиям, но ехал ночью по ЕКАДу и это было ужасно. У нас как происходит? Сегодня снег выпал, а уберут через неделю, когда что-то растает, а что не растает - остатки уберут", - пишут жители Екатеринбурга

Автомобилисты оставляют сообщения в приложении Яндекс.Карты на тему того, где сейчас сильные пробки, а где на дорогах скользко. Что же касается такси, то с самого утра действует повышенный тариф. Пятиминутная поездка обойдётся в 250 руб.

"Первоочередная задача, которая стоит перед службами благоустройства сегодня днем – освободить проезжую часть дорог от рыхлого снега, тем самым обеспечив проезд и безопасные условия для движения транспорта. Сметенные с улично-дорожной сети снега сейчас формируются техникой в валы и вывозятся на снегоприемные пункты", - добавили в администрации.

Этой ночью на улицах города работало более 70 машин КДМ, полтора десятка грейдеров, порядка 30 лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, свыше 50 тракторов и более сотни самосвалов.