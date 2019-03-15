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СМИ: патриарх Кирилл требует передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь в Москве

СМИ сообщили, что патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь в Москве и прилегающие к нему здания, в том числе помещения музея Андрея Рублева. В руководстве монастыря выступили против этого.
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О том, что письмо патриарха было отправлено в Росимущество в конце января, РБК рассказал источник, близкий к Министерству культуры, которое управляет музеем им. Андрея Рублева. В самом Росимуществе подтвердили, что 4 февраля к ним поступило обращение от патриарха о передаче в собственность Русской православной церкви комплекса Андроникова монастыря.

Ведомство запросило позиции Минкультуры и музея Рублева, а также госархивы, которые должны подтвердить соответствие объектов установленным законом критериям передачи. Также управлению Росимущества в Москве поручили провести внеплановую проверку музейного комплекса.

По данным издания, патриарх Кирилл ссылается на закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности" (закон о реституции). Он принят в 2010 году и позволяет РПЦ претендовать практически на все религиозные объекты, которые находятся в государственной собственности, в том числе те, которые являются памятниками архитектуры и музеями федерального значения.

По этому же принципу РПЦ заявляла права на Исаакиевский собор в Петербурге, передать который в итоге согласился возглавлявший город Георгий Полтавченко. Но решение вызвало недовольство у горожан, в итоге процесс передачи затянулся.

коллаж, патриарх Кирилл , Исаакиевский собор, Владимирский собор (Херсонес Таврический)(2017)|Фото: Накануне.RU

В свою очередь, директор музея Михаил Миндлин заявил РБК, что уже отправил ответ в Росимущество и выступил против передачи всего комплекса монастыря Церкви.

"Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу", - заявил он и отметил, что музей готов к сотрудничеству с РПЦ.

По его словам, концепцию развития музея готовили совместно с представителями церкви. Тогда же руководство музея сообщило им о готовности передать несколько зданий монастыря: Спасский собор и бывшее здание администрации, где располагается приход, а также братский корпус.

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СМИ: патриарх Кирилл требует передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь в Москве

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Теги: РПЦ, монастырь, патриарх



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