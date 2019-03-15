Власти Челябинска попросили жителей не выезжать на машинах-сугробах

В Челябинске власти просят автомобилистов очищать свои машины от снега и не парковаться вдоль обочины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, всю ночь в городе колонны техники проводили расчистку улиц от снега. было сформировано 15 маршрутов.

"Теперь будем поджимать валы, формировать их и готовить к вывозу. Обстановка в городе рабочая", - сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

В течение дня дороги будут обрабатывать противогололедными материалами для предотвращения образования гололеда.

"Просьба к жителям города не выезжать на машинах-сугробах, очищать автомобиль от снега, чтоб не создавать аварийно-опасных ситуаций и, по возможности, не парковать машины вдоль обочин. Это создает определенные проблемы при расчистке", - подчеркнул он.