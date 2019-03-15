15 Марта 2019
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Политика

СМИ: Австралиец ультраправых взглядов устроил стрельбу в мечети в Новой Зеландии

Неизвестные открыли огонь в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч.

До 27 человек погибли, пишет New Zealand Herald. Другие СМИ сообщали о девяти погибших.

Кроме того, сообщается о стрельбе в еще одной мечети и городской больнице.

В полиции заявили об одном задержанном – это австралиец ультраправых взглядов. Он вел онлайн-трансляцию нападения в Сети.

стрельба в Новой Зеландии(2019)|Фото: nzherald.co.nz

Мужчина был одет в куртку, очки и шлем армейского образца, он зашел в мечеть и открыл огонь из автоматического оружия, передает Regnum.

Как передает "Интерфакс", перед атакой преступник написал 37-страничный манифест, в котором называет нападение терактом.

Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменены все приемы в больнице города.

стрельба в Новой Зеландии(2019)|Фото: nzherald.co.nz

Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала случившееся "одним из самых черных дней" в истории страны.

стрельба в Новой Зеландии(2019)|Фото: nzherald.co.nz

Отметим, ранее Новая Зеландия попала в десятку самых безопасных стран мира по версии издания Global Finance.

Ранее Андерс Брейвик, осужденный за два теракта, в результате которых погибло десятки человек, впервые заявил о том, что раскаивается в содеянном.

Напомним, норвежский террорист осужден на 21 год тюрьмы за убийство 77 человек в Осло. Террорист никогда не скрывал нацистских воззрений и хвастался тем, что 25 лет бился за национал-социализм.

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СМИ: Австралиец ультраправых взглядов устроил стрельбу в мечети в Новой Зеландии

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Теги: мечеть, стрельба, новая зеландия



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