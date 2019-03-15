15 Марта 2019
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"Газпромбанк" вышел из капитала СП с венесуэльской PDVSA

"Газпромбанк" вышел из капитала совместного с PDVSA предприятия Petrozamora.
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Российский банк владел 17% компании GPB Global Resources, которой принадлежит 40% в Petrozamora – одном из крупнейших добывающих предприятий. Доля компании принадлежит PDVSA, которая в январе 2019 г. попала под санкции США: Штаты заблокировали $7 млрд в активах PDVSA и более $11 млрд потерянных экспортных поступлений.

Подробности сделки по выходу "Газпромбанка" не раскрываются. Таким образом, у российского банка не осталось проектов в Венесуэле.

Напомним, Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка". СП с PDVSA есть у "Роснефти", но в компании не видят препятствий для работы по проектам.

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"Газпромбанк" вышел из капитала СП с венесуэльской PDVSA

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Теги: Газпромбанк, PDVSA, Petrozamora



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