Испанцы оказались сильнее: российские клубы "Зенит" и "Краснодар" покидают Лигу Европы

Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" не сумели выйти в 1/4 финала Лиги Европы. Они уступили испанским командам, передает корреспондент Накануне.RU.

В четверг питерцы в гостях проиграли "Вильярреалу" со счетом 1:2. У хозяев отличились Херар Морено и Карлос Бакка, в составе "Зенита" забил Бранислав Иванович. Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев, которые идут дальше.

"Краснодар" на своем поле принимал "Валенсию" и сыграл вничью 1:1. На мяч Магомед-Шапи Сулейманова в конце второго тайма ответил Гонсалу Гуэдеш, забив уже в добавленное время. В первой встрече победу праздновала "Валенсия" - 2:1, и в четвертьфинал Лиги Европы выходит именно она.

Жеребьевка данной стадии состоится сегодня днем в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.