Испанцы оказались сильнее: российские клубы "Зенит" и "Краснодар" покидают Лигу Европы

15 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Испанцы оказались сильнее: российские клубы "Зенит" и "Краснодар" покидают Лигу Европы

Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" не сумели выйти в 1/4 финала Лиги Европы. Они уступили испанским командам, передает корреспондент Накануне.RU.

В четверг питерцы в гостях проиграли "Вильярреалу" со счетом 1:2. У хозяев отличились Херар Морено и Карлос Бакка, в составе "Зенита" забил Бранислав Иванович. Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев, которые идут дальше.

"Краснодар" на своем поле принимал "Валенсию" и сыграл вничью 1:1. На мяч Магомед-Шапи Сулейманова в конце второго тайма ответил Гонсалу Гуэдеш, забив уже в добавленное время. В первой встрече победу праздновала "Валенсия" - 2:1, и в четвертьфинал Лиги Европы выходит именно она.

Жеребьевка данной стадии состоится сегодня днем в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Испанцы оказались сильнее: российские клубы "Зенит" и "Краснодар" покидают Лигу Европы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Зенит, Краснодар, Лига Европы, Валенсия, Вильярреал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.03.2019 14:50 Мск Назначены арбитры на матчи "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Европы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 531

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети