Стали известны подробности "тарана" самолета в аэропорту Ноябрьска

По факту столкновения повреждения самолета в аэропорту Ноябрьска, проводится следственная проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в ходе инцидента у воздушного судна поврежден задний левый стабилизатор.

В настоящее время воздушное судно находится на стоянке до выяснения причин происшествия. На месте работают следователи, которые опрашивают членов экипажа и водителя спецавтомобиля.

Напомним, 14 марта самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал" не смог улететь из Ноябрьска в Уфу - в воздушное судно въехала спецмашина. Инцидент произошел во время подготовки к вылету. Сотрудники аэропорта выполняли противообледенительную обработку самолета с использованием специальной автомашины, однако водитель не справился с управлением и "протаранил" воздушное судно.

Airbus А-320 получил серьезные повреждения.