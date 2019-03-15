15 Марта 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Стали известны подробности "тарана" самолета в аэропорту Ноябрьска

По факту столкновения повреждения самолета в аэропорту Ноябрьска, проводится следственная проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в ходе инцидента у воздушного судна поврежден задний левый стабилизатор.

В настоящее время воздушное судно находится на стоянке до выяснения причин происшествия. На месте работают следователи, которые опрашивают членов экипажа и водителя спецавтомобиля.

Напомним, 14 марта самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал" не смог улететь из Ноябрьска в Уфу - в воздушное судно въехала спецмашина. Инцидент произошел во время подготовки к вылету. Сотрудники аэропорта выполняли противообледенительную обработку самолета с использованием специальной автомашины, однако водитель не справился с управлением и "протаранил" воздушное судно.

Airbus А-320 получил серьезные повреждения.

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Стали известны подробности "тарана" самолета в аэропорту Ноябрьска

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Теги: самолет, аэропорт,



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Ранее 14.03.2019 16:15 Мск В Ноябрьске спецмашина "протаранила" самолет

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